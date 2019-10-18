Вашингтон, 18 октября, 2019, 04:58 — ИА Регнум. Военная помощь не выделялась Украине из-за подозрения украинской стороны в коррумпированности, а европейских партнёров — в нежелании тоже участвовать в помощи Киеву, сообщается на сайте администрации президента США.

U.S. Army Europe Флаги США и Украины

В заявлении, составленном и.о. главы аппарата Белого дома Миком Малвэни, говорится, что те СМИ, которые написали, будто бы он связал неоказание Вашингтоном помощи Киеву с расследованием по выборам 2016 года, дали ложные сведения.

Эти СМИ, утверждает чиновник, ведут информационную войну против американского президента Дональда Трампа.

Малвэни «Позвольте разъяснить: не было никакой услуги за услугу в отношении военной помощи Украине и какого-либо расследования по выборам 2016 года».

По словам Малвэни, вопрос с военной помощью Украине возник из-за того, что в Вашингтоне увидели «отсутствие поддержки со стороны других стран», также американцев останавливала коррупция в украинской элите.

Напомним, ранее Малвэни, говоря о задержании денег Украине, упомянул о «коррупции, связанной с сервером национального комитета Демократической партии».