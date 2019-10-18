Москва, 18 октября, 2019, 04:33 — ИА Регнум. О госпитализации начальника Главного управления связи Вооружённых Сил РФ Халила Арсланова (замначальника Генерального штаба), обвиняемого в мошенничестве, пишет 18 октября «Коммерсантъ».

В больнице

Отмечается, что следственные действия в отношении Арсланова проводились в Центральном военном клиническом госпитале им. П. В. Мандрыка, поскольку Арсланов после возбуждения уголовного дела обратился к врачам и был госпитализирован «с признаками гипертонического криза».

Издание уточняет, что Арсланов обвиняется в причастности к хищению 2,2 млрд рублей. Вероятно, его снимут с должности, арестуют имущество.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, другим фигурантом дела о мошенничестве в особо крупном размере стал начальник управления заказов по совершенствованию технической основы системы управления Вооружённых сил РФ Павел Кутахов.

Хищения были обнаружены в ходе расследования дела в отношении бывших руководителей АО «Воентелеком».