Биробиджан, 18 октября, 2019, 04:31 — ИА Регнум. После информации о возможной скорой отставке губернатора Еврейской автономной области Александра Левинталя правительство области заявило, что предпосылок для отставки главы региона нет, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

A.Senatov Александр Левинталь

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Как рассказал начальник отдела анализа, мониторинга и взаимодействия со СМИ Игорь Завражин, в настоящее время губернатор работает в соответствии со своим графиком, пишет РИА Новости.

«Никаких предпосылок для отставки нет. У нас всё идёт по графику, губернатор находится на территории области, работает в обычном режиме», — рассказал собеседник агентства.

Как сообщало ИА REGNUM, по информации источников РБК, губернатор ЕАО Александр Левинталь демонстрирует низкие показатели эффективности и, по всей видимости, в скором времени будет отправлен в отставку.