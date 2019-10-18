Веллингтон, 18 октября, 2019, 04:21 — ИА Регнум. Власти Новой Зеландии намерены создать вооруженные полицейские патрули в отдельных частях страны, сообщает агентство Reuters.

GPS 56 Полицейский автомобиль. Новая Зеландия

Сообщается, что соответствующее решение было принято из-за беспокойства по поводу общественной безопасности, вызванного терактами в Крайстчерче. Напомним, тогда террорист совершил нападение на две мечети в городе, в результате чего погиб 51 человек.

«После событий 15 марта в Крайстчерче наша оперативная обстановка изменилась», — говорится в заявлении полиции.

Отмечается, что Новая Зеландия является одной из немногих стран, где полицейские во время несения службы не берут с собой стрелковое оружие. При этом вооружение находится в полицейском автомобиле и может быть использовано лишь с разрешения начальства.