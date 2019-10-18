Тында, Амурская область, 18 октября, 2019, 04:09 — ИА Регнум. В Тынде Амурской области энергетики отключили от тепла типографию, которая печатает нормативно-правовые акты администрации, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Замок на двери

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Муниципальное учреждение, печатающее НПА администрации Тынды, длительное время не получало от учредителя оплату за выполненную работу, в результате чего накопились долги перед энергетиками, которые отключили тепло.

Работать в неотапливаемом помещении не представляется возможным, и директор закрыл типографию «до погашения долгов администрацией», пишет издание ПортАмур.

Парадокс ситуации в том, что многие НПА вступают в силу со дня их опубликования, и тем не менее администрация не готова гасить задолженность, предполагая в будущем избавиться от типографии, а её работников сократить.

«Сложилась такая ситуация, что из-за того, что мэрия не оплачивает наши услуги, которыми пользуется, у предприятия не только отрубили тепло, но ещё и нет возможности выплатить заработную плату сотрудникам. При этом администрация хочет, чтобы мы продолжали в долг печатать для них «нормативку». Но денег нет даже на приобретение расходных материалов», — рассказал директор МУП Илья Игнатов.

Как сообщало ИА REGNUM, на Дальнем Востоке практически все территории имеют серьёзные бюджетные задолженности, которые не позволяют им исполнять свои обязательства.