Казань, 18 октября, 2019, 03:38 — ИА Регнум. Памятник царице Сююмбике планируют установить в столице Татарии в 2020 году. Скульптор из Казахстана Камиль Муллашев представил на суд общественности свой вариант композиции, предложив разместить её на высокой стеле возле Казанского кремля или в другом месте центра столицы региона, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Принт-скрин страницы с сайта kazanfirst.ru Сююмбике

В казанских СМИ появился один из вариантов макета будущей скульптуры. Между тем в мае 2019 года глава минкультуры РТ Ирада Аюпова отмечала, что работа интересная, но к предлагаемому месту размещения есть вопросы, ведь кремль Казани — это объект наследия ЮНЕСКО и его архитектурная среда подчинена ряду строгих правил.

Решение по месту размещения художественный совет при управлении архитектуры градостроительства Казани должен принять до конца октября 2019 года.

Напомним, в 2020 году республика будет праздновать 100-летие ТАССР. Планируются масштабные мероприятия, а сам год Рустамом Миннихановым уже объявлен посвящённым юбилею. Открытие памятника одной из самых известных цариц Казани предложено приурочить к празднику.

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