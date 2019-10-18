Нижний Новгород, 18 октября, 2019, 03:06 — ИА Регнум. Дело о продаже новорожденных детей в Нижнем Новгороде и Москве к концу расследования обросло новыми подробностями. Следователи установили, что посредница как минимум трижды совершала подобные «сделки», в двух случаях детей она оставила себе, а в третьем попыталась продать семейной паре из Москвы. Расследование велось на территории двух регионов. Отдельное дело по посреднице направлено в суд, который и решит её судьбу. Об этом ИА REGNUM сообщили в СУ СК России по Нижегородской области.

Новорожденный

На криминальную схему следователи вышли после заявления семейной пары, которая и сообщила, что им предлагают купить новорожденного мальчика. В ходе следствия выяснилось, что жительница Москвы нашла в Нижнем Новгороде беременную женщину, которая не хотела воспитывать ребёнка. Посредница изготовила поддельный паспорт с её фотографией, но с данными другого человека. В конце июля 2018 года нижегородка родила сына. По поддельным документам на него было оформлено свидетельство о рождении, сам мальчик попал к «продавцу». Сделку пресекли правоохранительные органы, началось расследование. Обеих женщин задержали, мать продаваемого ребёнка была признана невменяемой.

Также в ходе расследования выяснилось, что из пяти детей «продавца» двое не являются её биологическими детьми. В 2012 году они были также «куплены» у жительниц Москвы по проверенной схеме. После этого был оформлен сертификат на материнский капитал, на средства которого обвиняемая приобрела квартиру в Нижнем Новгороде.

Фигурантка вину признала, расследование дела завершено, и оно передано в суд, где в ближайшее время начнутся слушания по трём эпизодам купли-продажи несовершеннолетних, а также мошенничестве.

Напомним, в августе 2019 года была осуждена мать последнего ребёнка, которого попытались продать. Младенца оценили в 350 тыс. рублей. На сегодня мальчик в безопасности, а мать проведёт в колонии пять лет.

Дети посредницы также помещены в социальное учреждение.

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