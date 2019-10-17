Сан-Паулу, Бразилия, 18 октября, 2019, 02:56 — ИА Регнум. Сотрудники бразильской полиции застрелили троих вооруженных преступников, ранее ограбивших аэропорт, сообщает агентство Reuters.

The Photographer Бразильские полицейские

Сообщается, что двое из трех злоумышленников были ликвидированы при попытке сбежать с похищенными деньгами из аэропорта «Виракопос» недалеко от Сан-Паулу. Третий грабитель успел скрыться в чужом доме и взять проживавшую там семью в заложники, однако был застрелен полицейским снайпером.

Полиция сообщает, что в этом тщательно спланированном ограблении принимали участие более десяти человек. Отмечается, что остальных преступников продолжают разыскивать.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2018 года в бразильском Сан-Паулу вооруженные грабители вынесли из грузового самолета авиакомпании Lufthansa наличные на общую сумму $5 млн. Отмечалось, что весь процесс ограбления занял у злоумышленников около шести минут. Похищенные деньги перевозились под надзором сотрудников компании Brink's — специализированной транспортной организации по перевозке ценностей.