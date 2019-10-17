Вашингтон, 18 октября, 2019, 02:31 — ИА Регнум. Ситуация с зоной безопасности в Сирии, которую обещали обеспечить турки в рамках договорённости с США, пока до конца не ясна, заявил американский спецпредставитель по Сирии Джеймс Джеффри, сообщает Reuters.

AteshCommons Турция и Сирия

По словам американца, Анкара после переговоров с Вашингтоном решает с Москвой и Дамаском вопрос о других районах на северо-востоке Сирии и в Манбидже к западу от Евфрата.

Джеффри «Будут ли эти области включены в контролируемую Турцией зону безопасности, детально не обсуждалось. Сейчас Турция не контролирует эти территории».

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Напомним, 17 октября Анкара и Вашингтон достигли соглашения о том, что турки в течение 120 часов позволят курдам выйти из зоны боевых действий — так называемой зоны безопасности на сирийско-турецкой границе, то есть в течение этого времени операция «Источник мира» продолжаться не будет.

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Действие договорённости распространяется на 30 км сирийско-турецкой границы, то есть курды должны будут отходить вглубь Сирии от этой линии. Курды отмечают, что об аналогичном отводе протурецких сил в Турцию на переговорах Анкары и Вашингтона, как видно, не упоминалось.

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