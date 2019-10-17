Бейрут, 18 октября, 2019, 01:53 — ИА Регнум. Массовые уличные протесты против налоговой политики правительства начались в ливанской столице Бейруте, передает телеканал Al Mayadeen.

Nathan Keirn Протест

По данным телеканала, протестующие перегородили проезжую часть в центре города в ряде кварталов, а также жгут покрышки на автостраде, связывающей столицу Ливана с южными и северными районами страны. Также зафиксированы и столкновения между участниками митинга и силовиками.

«Народ хочет смены режима!» — такие лозунги раздаются со стороны демонстрантов.

По версии телеканала, одной из причин массового недовольства стали планы правительства Ливана ввести налог на использование мессенджера WhatsApp в размере $6 в месяц. Однако после начала протестов ливанский министр телекоммуникаций Мухаммед Шакир объявил об отмене такого решения.