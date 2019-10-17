Трамп и Эрдоган пытаются сохранить политическое лицо – эксперт
Москва, 18 октября, 2019, 01:41 — ИА Регнум. Турецко-американская договорённость по Сирии — это попытка сохранить политическое лицо лидерами двух стран, заявил эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин в интервью телеканалу «Звезда».
Комментируя обещание турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана в обмен на отмену американских санкций приостановить военные действия в приграничных сирийских городах, чтобы курды в течение 120 часов смогли выйти в безопасную зону, Рожин сказал:
Эксперт отметил, что, в случае срыва соглашения, Трамп может обвинить в этом Анкару или курдов, сняв ответственность с себя.
Эксперт отметил, что будет договор выполнен или нет — неизвестно. Например, не были названы конкретные точки на сирийско-турецкой границе, на которые распространяется действие договора, говорится только о «30-километровой зоне, не называются конкретно её границы».
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Напомним, в ходе переговоров Пенса и Эрдогана решено дать курдам возможность выйти из зоны боевых действий, которые до сих пор велись на северо-востоке Сирии в рамках турецкой операции «Источник мира». Вашингтон обещает снять с Анкары санкции.
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