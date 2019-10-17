Прага, 18 октября, 2019, 01:33 — ИА Регнум. Турция не может быть принята в состав Евросоюза из-за проведения военной операции «Источник мира» на северо-востоке Сирии, заявил президент Чехии Милош Земан в интервью телеканалу Barrandov.

Флаги Турции и ЕС

«Думаю, Турция совершила военное преступление, и поэтому она не может быть принята в Евросоюз», — заявил он.

Чешский президент также отметил особые заслуги курдских подразделений в борьбе с террористами из «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Он считает, что Соединенные Штаты и страны ЕС предали курдов, когда началось турецкое наступление.

«Турция де-факто финансировала ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), покупая у него нефть», — добавил Земан.

По мнению Земана, Турция под руководством Реджепа Тайипа Эрдогана отказалась от линии первого президента республики Мустафы Кемаля Ататюрка на построение европейского государства и взяла курс на исламизацию страны. Именно сближение с радикальным исламом, считает чешский президент, и продемонстрировала военная операция Турции на севере Сирии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представители Демократической партии США в Конгрессе назвали договоренности между Анкарой и Вашингтоном о прекращении огня в Сирии «фальшивыми». Демократы подчеркнули, что намерены голосовать за введение санкций против Турции.