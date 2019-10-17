Вашингтон, 18 октября, 2019, 01:22 — ИА Регнум. Соглашение между Соединенными Штатами и Турцией о приостановке турецкой военной операции «Источник мира» назвали «фальшивым» спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси и лидер демократов в Сенате Чак Шумер в совместном заявлении, сообщает агентство Reuters.

Msb.gov.tr Турецкая артиллерия

«Соглашение серьезно подрывает доверие к внешней политике США и посылает опасный сигнал нашим союзникам и противникам, что ни одному нашему слову доверять нельзя. Президент Эрдоган ничего не сделал, а президент Трамп отдал ему всё», — говорится в заявлении.

Также демократы подчеркнули, что будут голосовать за санкции против Турции на заседании Конгресса США на следующей неделе.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что совместные с США усилия приведут к победе над терроризмом и восстановлению стабильности на Ближнем Востоке. Сам американский лидер Дональд Трамп назвал заключение договоренностей о прекращении огня «великим днём для США».