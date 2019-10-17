Нижний Новгород, 18 октября, 2019, 00:41 — ИА Регнум. По обвинению в преступлении по п. «а» ч. 2 ст. 264 УК РФ («Нарушение лицом, находящимся в состоянии опьянения, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью») арестован 27-летний депутат одного из сельсоветов Дальнеконстантиновского района. Об этом ИА REGNUM сообщили в следственном управлении СКР по Нижегородской области.

Арест

По версии следствия, депутат 13 октября ехал в Нижний Новгород на автомобиле Mitsubishi, нарушил правила дорожного движения и столкнулся с автомобилем ВАЗ. 22-летний водитель отечественного автомобиля скончался в больнице 17 октября от полученных в результате ДТП травм.

Вину в совершении преступления депутат признал.

Как сообщало ИА REGNUM, депутат думы Нефтекумского городского округа Ставропольского края подозревается в гибели восьмилетнего мальчика. 13 декабря 2018 года депутат, как полагает следствие, сбил восьмилетнего мальчика, переходившего проезжую часть дороги. Ребенок получил закрытую черепно-мозговую травму и ушиб головного мозга, от которых через непродолжительное время скончался.