Казань, 18 октября, 2019, 00:31 — ИА Регнум. Житель Казани выступил с инициативой о переименовании улицы Театральной и присвоении ей имени президента России Владимира Путина. Обращение адресовано главе Татарии Рустаму Минниханову, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Автор инициативы отмечает, что Путин содействовал выделению «денег на празднование 1000-летия Казани и проведение в городе Универсиады, благодаря чему Казань совершила значительный рывок в развитии». В то же время в Казани есть улица экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, но нет «места, которое бы увековечивало имя президента нашей страны, так много сделавшего для развития и процветания нашего государства».

При этом он отметил, что улица Театральная не носит имя конкретной личности, и никто не будет оскорблен при ее переименовании. На данный момент инициативу поддержали подписями 106 человек.

По словам представителя пресс-службы правительства Татарии Лилии Галимовой, не исключено, что эта инициатива будет одобрена.

«Рустам Нургалиевич (глава Татарии — Рустам Минниханов) всегда ориентируется на одно: инициатива должна исходить от людей. Давайте посмотрим, во что вырастет эта петиция», — цитирует Галимову «Коммерсантъ-Казань».