Тирасполь, 18 октября, 2019, 00:15 — ИА Регнум. В Приднестровье обеспокоены нарушением режима Зоны безопасности в ходе военных учений, проводимых на территории Молдавии с участием стран НАТО. Как заявил в интервью «Новостям Приднестровья» сопредседатель Объединенной контрольной комиссии от Приднестровья Олег Беляков, так в очередной раз произошло в ходе недавних учений на полигоне в Бульбоаке.

Army.md Молдавские солдаты

Напомним, 16−20 сентября на полигоне прошли международные военные учения «Огненный щит — 2019» с участием более чем тысячи военнослужащих из Молдавии, Румынии и США.

«Мы приводили неоднократно примеры, когда вводится военная техника, вооружения, личный состав на территорию данного учебного центра, периодически пересекая саму Зону безопасности. Это возможно только с разрешения ОВК и ОКК в присутствии военных наблюдателей. Игнорирование режима Зоны безопасности недопустимо», — сказал Беляков.

Это не первый случай таких нарушений. В 2015 году один из этапов совместных военных учений армии Молдавии и Национальной гвардии штата Северная Каролина был проведён в пределах Центрального участка Зоны безопасности, при этом была задействована бронетехника с установленным на ней вооружением. В 2018 году через Зону безопасности транспортировались бронетехника и артиллерийские системы крупных калибров, задействованные в ходе учений «Огненный щит». Также нарушения режима Зоны безопасности фиксировались в июне 2019 года.