Дамаск, 17 октября, 2019, 23:47 — ИА Регнум. Законные власти Сирийской Арабской Республики не собираются давать курдам на северо-востоке страны, так как для этого нет никаких оснований. Об этом сегодня, 17 октября, заявил советник сирийского президента Башара Асада по политическим вопросам Бусейн Шаабан в интервью телеканалу Al-Mayadeen.

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Советника Шаабана спросили: может ли Дамаск согласиться на «копию» Иранкого Курдистана на своей территории?

«Конечно не может», — ответил советник Асада.

Он пояснил, что для этого нет совершенно никаких оснований, так как Сирия состоит из многих этнических и религиозных слоев и разделять сирийцев по этому принципу было бы не правильно.

«Мы не сможем никогда говорить в таком стиле, так как Сирия состоит из многих этнических и религиозных слоев, и мы не говорим, что кто-то курд, кто-то с такой-то религией… Мы так не говорим. Большинство курдов для нас — драгоценная часть нашего общества», — сказал Шаабан.

При этом советник добавил, что некоторые курдские организации приняли политическое решение, которое противоречит интересам Сирии.