Ижевск, 17 октября, 2019, 23:42 — ИА Регнум. В Удмуртии в рамках образовательного проекта «Кадры для АПК — со школьной скамьи» в школах республики открылось четыре агрокласса. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве республики.

ИА REGNUM Птицеферма

Учиться развивать сельское хозяйство будут 92 старших школьника ижевской гимназии № 83, Республиканского лицея-интерната Завьяловского района, Сигаевской и Кигбаевской сельских школ Сарапульского района.

Программа направлена на углубленное изучение агропредметов: сити-фермерство, сельскохозяйственные биотехнологии, тепличное производство, ветеринария, садоводство, эксплуатацию сельхозмашин, животноводство, растениеводство, сельский быт выдающихся людей села. В рамках проект будут организованы стажировка, лагерная смена, проектная деятельность и агрохакатоны. Первое практическое занятие прошло в виде экскурсии на производственные площадки сельхозпредприятий.

По словам главы минсельхоза Удмуртии Ольги Абрамовой, по итогам обучения выпускники агроклассов получат приоритетное право поступления в средние специальные и высшие образовательные заведения республики. В качестве поощрений будут присуждаться индивидуальные стипендии, а также направления на стажировки в аграрные предприятия России и за рубежом.

Как сообщало ИА REGNUM, сельское хозяйство — одна из важнейших отраслей экономики Удмуртии. По итогам первого полугодия 2019 года, объем производства продукции сельского хозяйства составил 25,1 млрд рублей, индекс сельхозпроизводства вырос на 3,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Общий объем господдержки, которую получили аграрии составил около 1,5 млрд рублей.