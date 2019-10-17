Цхинвал, 17 октября, 2019, 23:26 — ИА Регнум. Югоосетинский спортсмен Сармат Икаев выступит на кубке мира по пауэрлифтингу, который состоится в Москве (Долгопрудном) с 26 по 27 октября. Об этом сообщает информагентство «Рес».

Пауэрлифтинг

Икаев выступит в рамках троеборья в весовой категории до 125 кг. Спортсмен заявил, что полностью готов к соревнованиям и отметил, что на кубке мира будет представлять государственную службу охраны.

На кубке мира пройдут соревнования по жиму лежа, пауэрлифтингу, становой тяге, двоеборью, народному жиму, подъему на бицепс и жиму стоя. На соревнования приедут спортсмены из России, Азербайджана, Эстонии, Беларуси, Кубы, Афганистана, Ирана, Индии и других стран.