Ижевск, 17 октября, 2019, 23:15 — ИА Регнум. Подземные переходы в Ижевске планируется отремонтировать до конца 2020 года. Об этом заявил глава города Олег Бекмеметьев.

Подземный переход

По его словам, в настоящее время администрация рассматривает возможность сдать переходы в аренду с инвестиционными обязательствами. Сейчас необходимо оценить объем работ, которые могут быть выполнены в рамках суммы арендной платы за три года.

«Будем искать инструменты инвестиционного характера, если ресурс не найдется, будем рассчитывать на дополнительные доходы городского бюджета», — заключил Бекмеметьев.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее планировалось сдать три подземных перехода в концессию на 12 лет. Концессионное соглашение уже обсуждалось с потенциальным инвестором. Сумма расходов оценивалась в 13 млн рублей, которые планировалось окупить в течение 12 лет за счет размещения рекламы и аренды помещений. Однако позднее инвестор пересчитал объем работ и затраты увеличились, финансовая модель стала не окупаемой. Администрация Ижевска опубликовала постановление о невозможности заключения концессионного соглашения о реконструкции и эксплуатации подземных переходов