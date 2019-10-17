Бразилиа, 17 октября, 2019, 23:15 — ИА Регнум. Трое вооружённых злоумышленников были ликвидированы полицией при попытке ограбить грузовой терминал международного аэропорта Виракопус в Бразилии в штате Сан-Паулу. Об этом 17 октября сообщает агентство Reuters.

Цитата из к/ф «Схватка». Реж. Майкл Манн. 1995. США Перестрелка

Злоумышленники с оружием ворвались в грузовой терминал аэропорта, где в это время находилась инкассаторская машина, перевозившая крупную денежную сумму. Несмотря на своевременную реакцию полиции, злоумышленникам удалось бежать с деньгами.

Уточняется, что преступники передвигались на автомобиле, замаскированном под служебный автомобиль бразильской Федеральной полиции, что позволило им безпрепятственно въехать на территорию аэропорта, а после покинуть её. Кроме того, они умудрились блокировать дорогу из аэропорта с помощью двух грузовиков, чтобы получить выигрыш во времени и скрыться от полиции.

Тем не менее, сотрудники полиции ликвидировали двоих преступников на выезде из аэропорта, третий сбежал и, добравшись до города Кампинас, ворвался в жилой дом захватил там двух заложников. Этого злоумышленника ликвидировал снайпер.

В результате инцидента ранения получили двое сотрудников службы безопасности аэропорта, они были госпитализированы. Похищенные деньги были найдены в мусорном контейнере, куда их сбросили грабители при бегстве.

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