Минфин Великобритании оценил соглашение по Brexit
Вашингтон, 17 октября, 2019, 23:00 — ИА Регнум. Министр финансов Великобритании Саджид Джавид позитивно оценивает соглашение по Brexit между Лондоном и Брюсселем, 17 октября передает агентство Reuters.
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«То, чего мы достигли в рамках этой сделки, — это верный путь для экономики, намного лучше, чем любая другая альтернатива», — заявил Джавид журналистам на саммите МВФ и Всемирного банка в Вашингтоне.
Джавид отметил, что соглашение по Brexit и своевременный выход Великобритании из ЕС — «это также правильно для нашей демократии».
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