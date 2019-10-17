Марракеш, Марокко, 17 октября, 2019, 22:10 — ИА Регнум. На Молодежном чемпионате мира по дзюдо в Марокко грузинка Этер Липартелиани в финале одержала победу над с японкой Канако Хакаматой, передает 17 октября Первый канал Грузинского телевидения.

Этер Липартелиани

Этер Липартелиани также является действующим чемпионом Европы среди молодежи.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 23 сентября спортсмен из ГрузииГурам Тушишвилизавоевал золотую медаль на Гран-при по дзюдо в Узбекистане.