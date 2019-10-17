Даллас, США, 17 октября, 2019, 22:10 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп подтвердил, что американские санкции с Турции будут сняты в обмен на прекращение огня турецкими военными на севере Сирии, 17 октября передает агентство Associated Press.

Gage Skidmore Трамп Дональд

Трамп комментировал переговоры по Сирии в Форт-Уэрте в штате Техас. По словам Трампа, курды довольны сделкой между Соединенными Штатами и Турцией

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 17 октября вице-президент США Майк Пенс в ходе многочасовых переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом договорился о прекращении огня на севере Сирии.

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