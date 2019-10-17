Курган, 17 октября, 2019, 21:55 — ИА Регнум. В Курганской области ситуация с задолженностью предприятий по заработной плате на объектах области остаётся сложной. По состоянию на 1 октября 15 организаций должны 1748 работникам 117,3 млн рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в гострудинспекции по Зауралью.

Дарья Антонова ИА REGNUM

За допущенные нарушения по оплате труда с начала 2019 года к административной ответственности привлечено 189 работодателей с общей суммой штрафов в 2,8 млн рублей. По семи работодателям материалы проверок направлены в следствие для решения вопроса о возбуждении уголовных дел.

Основными причинами долгов по заработной плате являются отсутствие денежных средств на счетах предприятий и несвоевременная оплата за оказанные услуги.