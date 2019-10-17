Анкара, 17 октября, 2019, 21:35 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп готов отменить санкции против Турции в случае полного прекращения огня на северо-востоке Сирии, заявил 17 октября вице-президент США Майк Пенс на пресс-конференции в Анкаре.

Tccb.gov.tr Реджеп Тайип Эрдоган и Майк Пенс

По его словам, во время процесса установления перемирия новые санкции против Турции Вашингтон вводить не будет, а после практического введения постоянного прекращения огня Трамп отзовёт ранее введённые экономические санкции.

С таким заявлением Пенс выступил после встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 октября минфин США объявил о введении санкций против турецких министерств обороны и энергетики в ответ на турецкую военную операцию «Источник мира» в Сирии.

В санкционные списки были включены министр обороны Турции Хулуси Акар, глава МВД Сулейман Сойлу и министр энергетики Фатих Донмез.