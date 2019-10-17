Копенгаген, 17 октября, 2019, 21:48 — ИА Регнум. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила о намерении поддержать обновленный договор о выходе Великобритании из Европейского союза с тем, чтобы он окончательно вступил в силу. «Я готова пойти до конца. «Брескит» нужно завершить», — добавила глава датского правительства.

News Oresund Метте Фредериксен

Причиной тому, что стороны сумели завершить процесс пересмотра первоначального варианта договора, предложенного предыдущим премьер-министром Великобритании Терезой Мэй, по словам Метты Фредериксен явилась необходимость уложиться в срок до 31 октября. «Когда крайний срок не за горами, в политике иногда могут происходить удивительные вещи», — отметила глава датского правительства. Об этом пишет датская газета Jyllands-Posten («Юлландс-Постен»).

Несмотря на оптимизм Брюсселя, в самой Великобритании некоторые политические силы восприняли данный проект соглашения крайне отрицательно. Так, Демократическая юнионистская партия Северной Ирландии заявила о том, что не поддержит договор. Схожую позицию занял лидер Лейбористов Джереми Корбин. Со стороны Либерально-демократической партии, целью которой вообще является недопущение выхода Великобритании из ЕС, также звучала острая критика в отношении договора.