Душанбе, 17 октября, 2019, 21:02 — ИА Регнум. Сегодня, 17 октября 2019 года, празднует 15-летие преобразованная из Дислоцированая в Таджикистане — в Душанбе и Бохтаре 201-я российская военная база сегодня, 17 октября 2019 года, празднует 15-летие. в 2004 году она была преобразована из 201-й мотострелковой дивизии.

Mil.ru 201-я российская военная база в Таджикистане

На сегодняшний день военная база является самым крупным сухопутным полностью укомплектованным как военными-контрактниками, так и различными видами вооружений и военной техники соединением вооруженных сил РФ, находящимся за пределами страны.

С сентября 2015 года в состав базы помимо мотострелковых, артиллерийских, разведывательных, зенитно-ракетных подразделений вошла авиагруппа, включающая в себя вертолеты Ми-8 и Ми-24. Также на вооружении базы находятся: бронетранспортеры БТР-82А, танки Т-72, реактивные системы залпового огня «Ураган», «Град», самоходные гаубицы «Гвоздика» и «Акация», 120 мм минометы «Сани», комплексы с беспилотными летательными аппаратами «Тахион», «Застава», «Леер».

Отметим, что 201-я российская военная база имеет два горных полигона — Ляур и Самбули. На них регулярно проходят различные военные учения. При этом военнослужащие базы неоднократно принимали участие в оперативно-стратегическом учении стран-участниц Организации Договора о коллективной безопасности «Боевое братство».

При этом ежегодно, начиная с 2016 года, по 15 военным специальностям обучение проходит до 1 тысячи младших специалистов из состава военных вооруженных сил Таджикистана.

Отметим, что на территории базы есть полностью укомплектованный военный госпиталь, рассчитанный на ежегодное лечение свыше 3 тысяч человек и включающий в себя 12 отделений и 400 медицинских кабинетов.