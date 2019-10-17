Коломна, Московская область, 17 октября, 2019, 21:05 — ИА Регнум. В Коломенском городском округе тестируют новый трамвай, оборудованных с учетом потребностей людей с ограниченными возможностями здоровья. Об этом 17 октября сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Mtdi.mosreg.ru Новый трамвай 71−415 АО «Уралтрансмаш»

По словам главы ведомства Алексея Гержика, помимо средств доступной среды вагоны нового трамвая 71−415 АО «Уралтрансмаш» оснащены аудиоинформаторами и информационной бегущей строкой. Трамвай состоит из одного вагона, вмещает 170 пассажиров, включая 34 посадочных места, и может развивать скорость до 75 км/ч.

Всего в округе 53 трамвая, в том числе 27 с пониженным полом. Ежедневно они перевозят около 60 тыс. пассажиров. Испытания нового трамвая продлятся шесть месяцев.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, первый заместитель министра транспорта РФ Иннокентий Алафинов ранее заявил, что регионам необходимо делать ставку на развитие наземных видов транспорта, так как метрополитен операционно убыточен везде, кроме Москвы.