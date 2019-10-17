Кировск, Мурманская область, 17 октября, 2019, 20:51 — ИА Регнум. Полиция Кировска проводит проверку по факту избиения 71-летней женщины. Пенсионерка стала жертвой таксиста, подвозившего ее внука.

Дарья Антонова ИА REGNUM Такси

«27 сентября мама вызвала такси, чтобы таксист привёз из школы внука. Пока он его вёз, довёл ребёнка до слез разными словами, потом взял деньги с ребёнка и высадил, не довезя до дома. Мальчик пришёл домой в слезах, моя мама позвонила диспетчеру и потребовала номер владельца фирмы, чтобы пожаловаться на поведение таксиста в отношении ребёнка. Диспетчер номер хозяина не дала, но через 10 минут звонок от этого таксиста с просьбой выйти из подъезда поговорить. Мама искренне решила, что он приехал извиниться и вышла», — цитирует СеверПост дочь пострадавшей женщины Ирину.

По её словам, вышедший автомобиля водитель с оскорблениями схватил 71-летнюю женщину и начал бить её головой о металлическую дверь подъезда. В результате инцидента женщина потеряла зрение, врачи ей поставили диагноз — сотрясение мозга.

Как сообщало ИА REGNUM, с неадекватным поведением таксистов сталкиваются и жители других регионов. Накануне в центре Москвы водитель такси нанёс ножевое ранение пассажиру и ограбил его. Полиция Новосибирска проводит проверку по факту избиения пассажирки такси. Пострадавшая заявила, что водитель выкинул ее из машины с двухлетним ребенком и нанес ей удары.