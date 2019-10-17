Гавана, 17 октября, 2019, 22:15 — ИА Регнум. Всемирно известная кубинская балерина и хореограф Алисия Алонсо скончалась в возрасте 98 лет. Об этом 17 октября сообщила пресс-служба Национального балета Кубы.

Алисия Алонсо

Прима-балерина ассолюта, создатель и директор Национального балета Кубы Алисия Алонсо скончалась на 99-м году жизни.

Алисия Алонсо родилась в 1920 году в Гаване. Классическому танцу она обучалась у русских хореографов, в том числе у знаменитой танцовщицы Александры Федоровой.

На Кубе имя Алонсо приравнено к понятию «классический танец». Легендарная балерина была одной из самых техничных танцовщиц в мире, и это при том, что у неё было частично потеряно зрение.

Именно Алисия Алонсо вывела кубинский балет на мировую сцену. Она основала Национальный балет Кубы в 1948 году, который возглавляла до самой смерти. Её имя носит Большой театр в Гаване.