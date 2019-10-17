Киев, 17 октября, 2019, 20:47 — ИА Регнум. В Верховной раде Украины создано межфракционное депутатское объединение «Кубань», которое займется «возвращением в культурное поле украинских этнических территорий».

Иван Шилов ИА REGNUM Политики Украины

Об этом сегодня, 17 октября, сообщил народный депутат украинского парламента Алексей Гончаренко, передает корреспондент ИА REGNUM.

Согласно информации депутата, соответствующее обращение к главе парламента Дмитрию Разумкову было направлено еще 3 октября.

В состав объединения пока входят 13 депутатов, в основном представляющие партию Порошенко «Европейская солидарность», в т.ч. экс-глава Рады Андрей Парубий.

Гончаренко, избранный главой объединения, в своем комментарии дал понять, что только Кубанью депутаты не ограничатся.

«Наша задача — разработка политики по возвращению в культурное и социальное поле украинских этнических территорий и этнических украинцев. В первую очередь займемся Кубанью. Но и другие регионы, в которых проживают компактно украинцы, тоже будут находиться под нашим вниманием», — отметил он.

Руководство Рады эту инициативу пока не комментировало.

Информацию Гончаренко о создании объединения в соцсетях комментировали не слишком охотно и порой достаточно критически.

«А, по-моему, нам не до Кубани. Да и возвращать там уже некого, поезд ушёл ещё лет 20 назад. Нет там украинцев моложе 60, а молодёжь стыдится балачки и не знает её. И наиболее гнусные «освободители» Донбасса были как раз из ассимилированных украинцев. Да и инициатива ваша даст новую пищу российским пропагандистам, оно нам надо?» — обращается к Гончаренко один из комментаторов, отмечая, что лучше бы Раде заняться «украинцами Донбасса, Крыма, да и в нашей с вами Одессе не все благополучно».