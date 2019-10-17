Аддис-Абеба, 17 октября, 2019, 20:47 — ИА Регнум. Генеральная прокуратура Эфиопии подготовила новый законопроект, предусматривающий более суровые меры наказания, включая смертную казнь за торговлю людьми и незаконный ввоз и вывоз мигрантов. Законопроект содержит ряд наказаний различной степени тяжести, начиная от лишения свободы и вплоть до смертной казни. Об этом сообщило эфиопское информационное агентство Ezega.

ИА REGNUM

Соблазненные перспективами трудоустройства за границей, многие мигранты пользуются услугами контрабандистов для «бегства», в результате чего слишком многие граждане становятся жертвами торговцев людьми. Они сталкиваются со многими проблемами — от похищений, нападений, голода и обезвоживания на транзитном маршруте, до физических, сексуальных, психологических издевательств, ограничения передвижения, смерти и отказа в оплате труда в своем пункте назначения.

Директор по связям с общественностью генерального прокурора Зенабу Тулю заявил журналистам, что новый закон призван повысить способность Эфиопии бороться с торговцами людьми и контрабандистами, а также ликвидировать организованные преступные группировки в регионе Африканского Рога. По сообщениям властей, ежегодно в Йемен незаконно ввозится более 100 000 мигрантов, главным образом из Эфиопии, Эритреи и Сомали. Эфиопия, по сути, является страной происхождения и транзита по трем миграционным маршрутам в Африке — Северной, Южной и Восточной Африке.

«Проблема серьезная и тревожная, и правительство несет ответственность за защиту своих граждан», — сказал представитель Генерального прокурора, подчеркнув, что действующие законы не соответствуют этим требованиям. Тулю заявил, что правительство Эфиопии достигло договоренностей о сотрудничестве с соседними странами в борьбе с постоянно растущей торговлей людьми и контрабандой мигрантов в регионе.