Аддис-Абеба, 17 октября, 2019, 20:51 — ИА Регнум. Европейский Союз (ЕС) запустил в Эфиопии программу фонда RESET Plus Innovation Fund для повышения устойчивости страны посредством внедрения социальных инноваций. Четырехлетняя программа стоимостью 8 миллионов евро финансируется ЕС в рамках деятельности Целевого фонда Европейского союза в Африке. Программа по повышению устойчивости RESET Plus является инициативой Европейского союза по содействию социальным инновациям, которые способствуют повышению социальной стабильности в пяти регионах Эфиопии. Об этом сообщил эфиопский новостной ресурс ENA.

ИА REGNUM Эфиопия

Заместитель главы представительства ЕС Лука Зампетти заявил, что инициатива направлена на поддержку инноваций для обеспечения систематических изменений для повышения социальной стабильности в Эфиопии. Ожидается, что проект позволит улучшить условия жизни 20 000 человек, из которых половина составляют женщины, особенно в районах, подверженных засухе.

Изменение климата, животноводство, планирование семьи, санитария и сельское хозяйство входят в число тематических областей деятельности проекта ЕС.

Государственный министр инноваций и технологий Эфиопии Сисай Толя отметил, что эта программа важна для обеспечения устойчивого роста и благоприятного изменения условий жизни людей. По его словам, содействие инновациям и технологиям является главным приоритетом министерства, добавив, что фонд ЕС соответствует различным целевым показателям инициатив министерства.

ЕС уже инвестировал более 200 миллионов евро в различные программы повышения устойчивости и социальной стабильности в Эфиопии с 2012 года.