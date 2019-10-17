Киев, 17 октября, 2019, 20:20 — ИА Регнум. На Украине эксперты комментируют состоявшееся сегодня, 17 октября, задержание экс-первого заместителя секретаря Совнацбеза, одного из ближайших соратников бывшего президента Порошенко Олега Гладковского (Свинарчука), передает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Пётр Порошенко

Напомним, что по информации украинского Национального антикоррупционного бюро, Гладковский был задержан в аэропорту «Борисполь» при попытке покинуть Украину, по подозрению в злоупотреблении служебным положением (ч.2 ст.364 УК Украины). Более подробная информация из соображений сохранения тайны следствия не сообщается. Известно, что бывший чиновник является фигурантом дела о хищениях в «Укроборонпроме».

Политолог Виктор Небоженко отмечает, что задержание Гладковского, прежде всего, ставит в тяжелое положение не подозреваемого, а само НАБУ и даже офис президента Украины Зеленского. Без политического решения, четкого понимания, по какому пути двигаться, всё может закончится пшиком, отмечает эксперт.

По его словам, первый путь — это раскручивать версию о причастности к коррупции непосредственного начальника Гладковского, который все пять лет покрывал (не замечал) его коррупционную деятельность — бывшего главы Совнацбеза Александра Турчинова, а также главы профильного комитета парламента, уже арестованного Пашинского.

«Но тандем Турчинов-Пашинский уже предпринимают энергичные действия по организации обороны, с целью политизировать свою многолетнюю криминальную деятельность. Их сторонники уже обвиняют новую власть в попытке расправиться с честными патриотами, которые боролись с агрессором», — отмечает Небоженко.

Второй вариант, по его словам, начать «добывать» из задержанного ценные материалы на самого «организатора пирамиды элитной коррупции» Порошенко, поскольку долгие годы Гладковский был лучшим другом Порошенко и его бизнес-партнером.

Однако последний вариант, считает Небоженко, не слишком реален. По его мнению, в аресте Порошенко прямо сейчас не заинтересованы власти США и «легендарный олигарх Коломойский».

«Трампу… нужны бывшие президент Порошенко и генпрокурор Луценко, и другие… для демонстрации коррупции семьи Байдена и невиновности Манафорта. А если их посадят в тюрьму, ценность Порошенко и Луценко для политических интриг Трампа будет резко снижена… Коломойский же не скрывает, что Порошенко ему должен много денег, и вернуть их надо до того, как бывший президент попадет в тюрьму», — поясняет Небоженко.

Так что всё дело, резюмирует эксперт, в политической воле и правильном политическом решении тех, кто влияет на эти «вип-аресты» на Украине.

ИА REGNUM напоминает, что сам Гладковский заявил, что он направлялся на мировую выставку автобусной техники Bus world 2019, которая начинает свою работу 18 октября в Брюсселе. Бывший чиновник отметил, что он официально приглашен на это мероприятие и имел целью принять участие в ряде запланированных деловых переговоров как глава ведущей автомобилестроительной корпорации «Богдан».