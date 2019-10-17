Анкара, 17 октября, 2019, 20:10 — ИА Регнум. Переговоры между президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и вице-президентом США Майком Пенсом в Анкаре продолжались на два часа больше запланированного срока, 17 октября передает агентство Associated Press.

Tccb.gov.tr Редже Тайип Эрдоган и вице-президент США Майк Пенсом в Анкаре

На закрытые переговоры по Сирии первоначально отводилось полтора часа, однако стороны разошлись только через четыре часа.

Пенс находится с официальным визитом в Турции с госсекретарем США Майком Помпео и советником президента США Робертом О’Брайеном.

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