Киев, 17 октября, 2019, 19:58 — ИА Регнум. Польский газовый оператор Gaz-Sistem опроверг возможность транспортировки на Украину газа в объёме 6,6 млрд кубометров топлива в год, о чем ранее сегодня заявил глава компании «Нафтогаз» Андрей Коболев.

Иван Шилов ИА REGNUM Природный газ

Соответствующее заявление польской компании обнародовано вечером 17 октября, передает корреспондент ИА REGNUM.

Отметим, что ранее сегодня глава «Нафтогаза Украины» Андрей Коболев заявил, что украинская сторона завершила реконструкцию трубопровода-перемычки на компрессорной станции «Комарно» в Львовской области. Чиновник заявил, что после этого пропускная способность для импорта газа из Польши увеличится с 6,5 до 18 млн кубометров в сутки. В годовом измерении — это почти 6,6 млрд кубометров, или половина всей годовой потребности Украины в импорте газа.

В свою очередь, Gaz-Sistem сообщает, что нынешняя газовая инфраструктура на польско-украинской границе даже близко не позволяет передачу газа из Польши на Украину в таком объеме. По данным оператора, существующие трубопроводные соединения между Польшей и Украиной в настоящий момент, с учетом последней реконструкции, позволяют поставлять лишь до 2 млрд кубометров газа.

«Обеспечение доступной пропускной способности до уровня 6,6 миллиарда кубометров требует дополнительных инвестиций в систему передачи, управляемую Gaz-Sistem», — говорится в заявлении.

Польская сторона утверждает, что такое расширение возможно — но только после соответствующего экономического анализа, поддержанного контрактными обязательствами между сторонами.

Глава «Нафтогаза Украины» на уточнение польской стороны в настоящий момент публично пока не отреагировал.