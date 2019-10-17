Курган, 17 октября, 2019, 19:50 — ИА Регнум. Курганский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды предупреждает жителей региона о первом снеге, который выпадет 18 октября. На сайте ведомства представлен прогноз на месяц, который обещает непогожую неделю, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Гидрометцентр России Погода в Зауралье на неделю

Осадки в виде снега на предстоящей неделе будет сменять дождь. Температура воздуха по ночам будет ниже ноля градусов по Цельсию. Поэтому возникает опасность образования гололёда, предупреждают синоптики.

В региональном управлении ГИБДД рекомендуют курганским водителям воздержаться на время распутицы от дальних поездок.