Черкесск, 17 октября, 2019, 19:33 — ИА Регнум. В то время, как жители большинства регионов России уже почувствовали дыхание зимы, кое-где уже в воздухе пахнет снегом, а в отдельных субъектах даже прошли снегопады, Юг России и Северный Кавказ традиционно остается оплотом тепла. Золотая осень не спешит сдавать позиции, а в ряде регионов температура днем почти такая же, как летом.

Ольга Заузанова Верховья Кубани

Все текущую неделю радовались продолжению лета жители Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, Чечни, Северной Осетии, Ставрополья, где днем температура воздуха достигала в отдельные дни 25 °C. В предгорных и горных районах Дагестана было и того теплее — до 27 °C. В ночные часы во всех этих республиках прохладнее — +3,+8°С, а в горах до 0,+5°С.

Ольга Заузанова Горы в утренней дымке

Такая солнечная, сухая, теплая погода сохранится в субъектах СКФО еще на протяжении будущей недели, после чего ожидается постепенное, но незначительное снижение температуры воздуха максимум до +10−14°С. В отдельные дни возможны несущественные осадки. Кстати сказать, их и так было крайне мало в 2019 году в ряде районов округа даже вводили режим ЧС из-за засухи.

До сих пор, в частности, в Чечне сохраняется высокая пожароопасность в Надтеречном районе — ей присвоен 4-й класс, и в Сунженском — 5-й класс. Высокая пожароопасность сохранится местами по приморским, предгорным и горным районам Дагестана.

Напомним, зима напугала Северный Кавказ ранним снегом еще в начале осени. В сентябре в горных районах Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии сразу после летней жары выпал снег. Однако в горах такие сюрпризы природы случаются и летом. Поэтому настоящего снега здесь стоит ждать лишь в декабре.