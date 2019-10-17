Ашхабад, 17 октября, 2019, 19:19 — ИА Регнум. Туркмения занимает 60-е место среди 167 государств в рейтинге стран мира, наиболее безопасных и комфортных для женщин, пишет американский журнал «National Geographic».

Мартирос Сарьян. Туркмения.1934

Среди стран бывшего СССР лидирующие позиции авторы рейтинга присудили Эстонии — 12-е место, Латвии — 21-е место и Литве — 26-е место.

Затем следуют Белоруссия — 38-е место, Казахстан — 43-е место, Грузия — 46-е место, Россия — 51-е место и Молдавия — 64-е место.

Несколько хуже ситуация складывается в Киргизии — 80-е место, в Армении — 82-е место, в Узбекистане — 89-е место и в Таджикистане — 96-е место.

Замыкают список Украина — 105-е место и Азербайджан — 123-е место.

Самыми безопасными и удобными для жизни женщин странами названы Норвегия, Швейцария и Финляндия. Также в первую десятку смогли попасть Дания, Исландия, Австрия, Великобритания, Люксембург, Швеция и Нидерланды.

Наименее безопасными и комфортными признаны Йемен, Афганистан, Сирия, Пакистан и Южный Судан.