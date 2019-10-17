Москва, 17 октября, 2019, 19:11 — ИА Регнум. Владельцы ряда интернет — ресурсов по требованию Роскомнадзора удалили информацию о способах незаконного пересечения государственной границы России. Об этом 17 октября сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Алексей Дудник ИА Красная Весна Роскомнадзор

Речь идёт о видеохостинге YouTube, а также ресурсах Livejournal, 2ch и Fishki.net.

«Согласно поступившим в 2019 году решениям, судьи признали незаконным информацию по одиннадцати URL-адресам, на которых были указаны места пересечения российской границы, а также содержалось описание методов сокрытия таких действий», — пояснили в Роскомнадзоре.

Сообщается, что после получения уведомлений от ведомства владельцы указаных сайтов самостоятельно ограничили доступ к запрещённым для распространения материалам.