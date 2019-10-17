Москва, 17 октября, 2019, 19:08 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп дал своему турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану возможность сваливать все экономические проблемы Турции на Америку, считает директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 17 октября в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

«Когда Трамп обещает Эрдогану: «я нанесу вам экономический ущерб», он тем самым перед лицом турецкого народа снимает с Эрдогана ответственность за все возможные экономические проблемы Турции, — сказал Делягин. — Что бы сейчас ни случилось в [турецкой] экономике, он не виноват, так как во всём виноваты американцы. Кроме того, Трамп на примере курдов показал всем ещё раз, что любого человека, который поверит американцам и подумает, что он с ними в союзе, сначала кинут, а потом отрежут ему голову».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам постпреда США в ООН Келли Крафт, все действия Турции, направленные против курдского и христианского населения Сирии, абсолютно неприемлемы и повлекут за собой санкции. Об этом Крафт сообщила после закрытых консультаций в Совбезе ООН по вопросу турецкой военной операции «Источник мира».