Тбилиси, 17 октября, 2019, 18:44 — ИА Регнум. Отношения между Грузией и США сегодня находятся на наивысшей точке, и Грузия пользуется двухпартийной поддержкой законодательной и исполнительной власти страны, являющейся стратегическим партнером Грузии, заявил на заседании «правительственного часа» в парламенте 17 октября министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани.

Иван Шилов ИА REGNUM Грузия

Наиважнейшим для Грузии министр назвал представление в Конгрессе США двухпартийного законопроекта «Акт поддержки Грузии» (Georgia Support Act), который, по его оценке. подтверждает твердую поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Грузии со стороны США. А еще один документ — Акт консолидированных ассигнований (Consolidated Appropriations Act) «содержит крайне важные записи с точки зрения деоккупации и непризнания регионов Грузии».

Значение Грузии для США грузинский министр видит и в том, что в сумма финансовой помощи, выделенной Вашингтоном Тбилиси, достигла $127 млн и на $22 млн превысила размеры финансирования, полученного Грузией в прошлом году.

«Это однозначно подчеркивает значение и поддержку Грузии как страны — лидера в своем регионе и твердого союзника США», — сообщил Залкалиани.

По его же информации, значительные для Грузии записи содержатся и в акте авторизации обороны США. Отношения между двумя странами, по заявлению министра, будут и дальше углубляться по всем предусмотренным Хартией о стратегическом партнерстве направлениям.