Ульяновск, 17 октября, 2019, 18:28 — ИА Регнум. В Ульяновской области на внеочередном заседании Законодательного собрания одобрили поправки в региональный бюджет на 2019 года. Согласно новой редакции, казна возрастает более чем на 1 млрд рублей, дополнительные средства будут направлено на выплату заработной платы бюджетникам и социальную поддержку.

Дарья Антонова ИА REGNUM Бюджет

Региональный бюджет увеличивается на 1,09 млрд рублей. Рост обеспечен, прежде всего, за счёт увеличения собственных доходов. Большую часть поступивших средств потратят на выплату заработной платны работникам бюджетной сферы — 928,3 млн рублей.

С учётом уточнения объём доходов регионального бюджета превысит 62,207 млрд рублей, расходы составят 62,317 млрд рублей, дефицит сохранится на прежнем уровне — 109,5 млн рублей.

В парламенте отмечают, что очередные поправки в бюджет могут быть внесены в ноябре.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 октября в Ульяновской области прошли публичные бюджетные слушания. Согласно проекту, доходы на 2020 год спрогнозированы в сумме 60,4 млрд рублей, в том числе за счет налоговых и неналоговых поступлений — 49,8 млрд рублей. Расходы предлагается утвердить в размере 61,3 млрд рублей.