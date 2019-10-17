Санкт-Петербург, 17 октября, 2019, 17:51 — ИА Регнум. На военную службу в осенний призыв отправятся 2600 петербуржцев. Как сообщили ИА REGNUM в Смольном, губернатор Александр Беглов провел в Доме офицеров расширенное заседание призывной комиссии. Он поручил главам районов провести для школьников праздники «Дни призывника» с участием ветеранов.

Gov.spb.ru Расширенное заседание призывной комиссии Санкт-Петербурга

Из Петербурга на службу планируется отправить около 20% призывников с высшим образованием. По словам Беглова, подготовка к призыву прошла успешно, в том числе появился перечень учреждений здравоохранения для проведения медобследования.

Количество жалоб на работу комиссий ежегодно сокращается, утверждает губернатор.

Добавим, перед стартом осеннего призыва состоялся конкурс на лучший призывной пункт. Победителями оказались Приморский, Красногвардейский, Выборгский и Колпинский районы.