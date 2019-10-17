Москва, 17 октября, 2019, 17:47 — ИА Регнум. Комиссия Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела РФ предложит Facebook и Google создать юрлицо в России. Как передает корреспондент ИА REGNUM 17 октября, об этом заявил глава комиссии Василий Пискарёв («Единая Россия») в ходе заседания.

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«Мы будем предлагать варианты создания представительства, юридического лица, чтобы вести с ними (Facebook и Google) какие-либо отношения», — сказал Пискарёв.

Ранее представители этих компаний сослались на то, что подчиняются своим офисам, расположенным за рубежом.