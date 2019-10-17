Дамаск, 17 октября, 2019, 17:37 — ИА Регнум. С агрессией Турции, начавшей военную операцию на сирийской территории, Сирия будет бороться всеми средствами и методами, заявил 17 октября президент Сирии Башар Асад во время встречи с советником премьер-министра Ирака по нацбезопасности Фалехом аль-Файядом.

Иван Шилов ИА REGNUM Башар Асад

«Сирия будет бороться с агрессией, предпринятой Турцией против нашей страны, на всей сирийской территории и всеми законными методами и средствами», — цитирует слова Асада пресс-служба сирийского президента.

Как сообщало ИА REGNUM, на 22 октября запланирована встреча президента России Владимира Путина и турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана по вопросам урегулирования в Сирии. Она состоится в Сочи.

Напомним, Турция с 9 октября проводит на северо-востоке Сирии военную операцию «Источник мира».