Красногорск, 17 октября, 2019, 17:34 — ИА Регнум. В Подмосковье пассажиры Мострансавто ежедневно оплачивают банковскими картами и гаджетами с поддержкой функции NFC более 181 тыс. поездок. Об этом ИА REGNUM сообщили 17 октября в пресс-службе перевозчика.

Дарья Антонова ИА REGNUM Автобус

По словам генерального директора Мострансавто Владислава Мурашова, доля поездок в автобусах, оплачиваемых картами и с помощью приложений достигла 94,8%. Такой способ расчета за проезд позволяет пассажирам экономить 35% стоимости. С начала запуска проекта электронный оплаты (март 2018 года) пассажиры сэкономили свыше 838 млн рублей.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, в Подмосковье из-за изменения расписания пригородных поездов на линии вышли 292 компенсационных автобуса.