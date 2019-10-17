Киев, 17 октября, 2019, 17:14 — ИА Регнум. Сегодня, 17 октября, в Верховной раде комитет по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг одобрил законопроект, который позволяет лишить Украину контроля над частью газотранспортной системы. Об этом 17 октября в Киеве на брифинге заявила глава лидер фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко.

Иван Шилов ИА REGNUM Юлия Тимошенко

«Если Верховная рада проголосует за законопроект, который, по сути, предусматривает потерю ГТС Украины, то Украина может лишиться не только земли, но и своей стратегической собственности — ГТС Украины… Или президент это поправит. Я обращаюсь к нему: «Остановите своих бояр, поставьте их на место». Или тогда президент будет сообщником всех этих антиукраинских действий… Происходит антиукраинский шабаш», — сказала Тимошенко.

Она сообщила, что стоимость ГТС Украины оценивается приблизительно в 300 млрд евро, ежегодно она приносит доход в 3 млрд долл.

«Большинство комитета, в том числе и от партии «Слуга народа», проголосовали за то, чтобы фактически половину собственности нашей ГТС, вместе с управлением, с прибылью просто слить в какие-то левые корпорации. Потом они получат нашу ГТС не вкладывая в неё ни копейки денег», — возмутилась Тимошенко.

Она сообщила, что депутаты «Слуги народа» отказались внести в закон поправки, которые запрещают «приватизировать, передавать в управление, передавать в концессию, в аренду и любые другие манипуляции с госсобственностью в газовой системе».

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре правительство Украины утвердило новую модель выделения оператора ГТС из структуры «Нафтогаза Украины» (анбандлинг).

Министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель заявил, что компания «Магистральные газопроводы» переведена из подчинения Минэкоэнергии в Минфин. По словам министра, анбандлинг состоится до конца года, и теперь у Украины есть все элементы, чтобы подписать договор интерконнектора и договор транспортировки газа с российской стороной.