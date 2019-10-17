Ярославль, 17 октября, 2019, 17:04 — ИА Регнум. Прокуратура города Ярославля выявила нарушение законодательства при содержании и обслуживании светофоров в городе. Прокурор города Игорь Мокичев направил представление в мэрию (копия имеется в редакции ИА REGNUM).

City-yaroslavl.ru Светофор

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в сентябре-октябре в городе перестал работать ряд светофоров. Как заявил директор компании, выигравшей аукцион на обслуживание светофоров, заказчик не дал ему работать — не передал пароль от автоматизированной системы управления дорожным движением (АСУДД) и техническую документацию. Подрядчик обратился в прокуратуру, которая установила, что документации на большинство светофоров в мэрии просто нет.

«Установлено, что техническая документация на 155 светофорных объекта (всего в городе 222 светофора — ИА REGNUM) в МКУ «Агентство по муниципальному заказу ЖКХ», департаменте городского хозяйства, комитете по управлению муниципальным имуществом мэрии города Ярославля отсутствует. Подрядчику по муниципальному контракту ООО «Гео Плюс» техническая документация на светофорные объекты для выполнения обязательств по контракту не передана», — говорится в представлении прокуратуры.

Прокуратура установила, что светофоры не подключены к АСУДД, то есть управлять ими невозможно. Просьбы подрядчика восстановить работоспособность системы результатов не дали.

«Указанное свидетельствует об отсутствии взаимодействия между структурными подразделениями мэрии города и подведомственными МКУ, об отсутствии контроля за использованием и сохранностью муниципального имущества, нарушает принцип ответственности за результативность обеспечения муниципальных нужд и эффективность обеспечения закупок», — говорится в представлении прокуратуры.

Прокурор города потребовал принять конкретные меры для устранения выявленных нарушений. Представление было направлено в мэрию 1 октября. Стоит отметить, что сейчас ситуация с обслуживанием светофоров в городе начала меняться.

«Агентство по муниципальному заказу ЖКХ» расторгло договор с победителем аукциона компанией «Гео Плюс» и заключила договор с вторым участником закупки — компанией «Безопасный регион». Она уже приступила к работе. При этом ярославское УФАС отказалось включать «Гео Плюс» в реестр недобросовестных поставщиков. Но и «Гео Плюс» не удалось оспорить в антимонопольной службе расторжение контракта со стороны агентства.